Цены заоблачные, а качество ужасное! Шмотки Бони раскритиковали обозреватели

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По мнению подписчиков, Том Фарр не стоит таких денег, тем более бренд Виктории Бони.

Несколько часов назад в Instagram группе admin_anshlaka, добавили пост с жалобами на бренд Виктории Бони.

«На Камчатке в п-к открыли Том Фарр, ужас цены конские и коллекция от Бони. Платье из ткани, Аля я разойдусь по швам, после первой стирки, за 4200. Но леопард, конечно, не забыла», - раскритиковали обозреватели недобренд от Виктории. Многие подписчики группы поддержали отзыв о шмотках от Вики.

«Качество вещей - мыть полы, но все равно находятся лохушки, которые покупают этот бренд, видимо, кроме дома два вообще в жизни ничего не видели, раз Боню звездой считают», «Том Фарр в принципе не соответствует качество цене. Ценообразование на высшем уровне. Ну и если они решили Вику Боню позвать в дизайнеры, то это о многом говорит», - пишут удивленные подписчики группы.

Сейчас большинство предпринимателей и бизнесменов работают не на качество, а на количество, ко всему этому пытаются экономить на материалах, что играет огромную роль. А цены делают заоблачные, совсем не соответствующие качеству. И кто будет покупать продукцию, которая на один раз? Лучше купить одежду качественную, но не от известного производителя и радоваться своей покупке, которая прослужит тебе долгое время. А так покупаешь вещь, только потому, что там написано на бирке Виктория Боня? Вы заметили, что многие известные экс-участницы «Дома-2» сотворили свой бизнес, связанный с одеждой и индустрией красоты Дарья Пынзарь, Ольга Бузова, Боня, Алена Водонаева, Ксения Бородина. Девушки воспользовались своим известным именем и кто-то работает на совесть, а кто-то нет.