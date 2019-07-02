«Цены конские, персонал хабалки, качество кошмар»: Маникюрный салон Хилькевич в пух и прах «разнесли» в сети

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В комментариях под новым фото актрисы нашлось место для недовольных клиентов ее салона.

Анна Хилькевич известная зрителю как одна из героинь серила «Универ» на «ТНТ». Девушка также играет в театре и имеет свой бизнес – косметический салон «Культура маникюра».

Новое фото из данной локации вызвало бурную реакцию фолловеров. Одни восхищались снимком Анны, а другие же «озлобились» на ее так называемую студию. Маникюрный салон Хилькевич в пух и прах разнесли в сети. Одна из подписчиц пожаловалась на стоимость услуг: если в обычном салоне наращивание ногтей обходится примерно в 2000 рублей, то у актрисы такая процедура обходится в 5000 рублей. Девушку поддержали и другие комментаторы: одна из клиенток сообщила о недобросовестном сервисе салона.

«Конские цены, персонал хабалки, качество ужас», - рассказала она.

Судя по всему, Хилькевич совершенно некогда заниматься своим «детищем», раз она запускает все до такого состояния. Недовольные клиентки попросили актрису поскорее наладить дела салона, пока та окончательно не растеряла всех своих посетителей.