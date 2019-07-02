Из-за приворота Решетовой Тимати стареет на глазах

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К таким выводам пришли в Сети из-за разительных перемен во внешности Тимура за время отношений с моделью.

Личная жизнь хип-хоп-исполнителя Тимати всегда интересовала его поклонников. Певец никогда не мог пожаловаться на отсутствие внимания со стороны девушек. Раньше на вечеринках его постоянно видели в компании привлекательных спутниц и при том всегда разных.

С возрастом Тимати остепенился, и с 2015 года он состоит в стабильных отношениях с моделью Анастасией Решетовой. В июне текущего года пара объявила долгожданную новость – они ждут ребенка.

Однако поклонники Тимати не торопятся радоваться за своего кумира. Они обратили внимание на то, что певец стал стремительно стареть. Видоизменения происходят на глазах: худоба, отечность, уставший вид.

Новый видеопост в Инстаграме Тимати вызвал новую бурю обсуждений. На нем 35-летний артист выглядит значительно старше своих лет.

«Тиман, выглядишь плохо что с тобой?», «Тимур как будто не спал последние два года», - пишут в сети.

В Сети отметили, что такие явные и значительные изменения стали происходить с того момента, как Тимати начал встречаться с Решетовой. Это и подтолкнуло поклонников на мысль, что спутница основателя империи «Black Star» добилась внимания Тимура из-за приворота, который теперь вытягивает все жизненные силы из мужчины.

Данное предположение подогревает информация, согласно которой Тимати завел тайный роман с Решетовой еще в то время, когда был в отношениях с Аленой Шишковой, которая родила артисту дочь Алису.

«Решетова последние соки с него выжимает. Заметила как он с ней начал встречаться и по сей день он постарел, и постоянно глаза грустные и вид уставший».

Сам Тимати оправдывается тем, что за последние сутки осуществил три авиаперелета, поэтому находится не в лучшем виде. Но как артист объяснит последние несколько лет, за которые так быстро постарел, поклонники не понимают и лишь намекают на то, что связь с Решетовой пагубно влияет на Тимура.