«Меня бросила мать»: Ожирение Черно могла спровоцировать недолюбленность

Сегодня, 05:00

Похоже, Саша еще с детства привыкла заедать свои проблемы.

Александра Черно рассказала, что на проект пришла девушка, которой едва исполнилось 20 лет, на руках у нее трехмесячный младенец, и вместо того, чтобы быть рядом с ним, она предпочитает участвовать в «Доме-2». Новая участница подвигла Черно на откровение.

«Меня саму бросила мать и пошла по делам», – рассказала Саша.

Как известно, если ребенок растет без матери, это может негативно сказаться на его психологическом развитии. Так, недолюбленность могла стать причиной ожирения Саши. Возможно, в трудные моменты Черно было не к кому обратиться и из-за этого она стала заедать свои проблемы. У детей, которые не привыкли рассказывать о своих переживаниях, могут начаться проблемы с пищевым поведением, которые позже приведут к ожирению. Судя по всему, с участницей «Дома-2» произошло именно это. Проблемы, приобретенные в детстве, зачастую мешают жить людям уже во взрослой жизни. Неудивительно, что даже сейчас Саше с трудом дается похудение.

Кроме ожирения, из-за отсутствия матери у Черно могли появиться другие негативные последствия. Например, ее скандальность и доминирование, вероятно, от этого. Еще девочкой она могла не знать, как правильно себя вести в обществе, и поэтому выбрала защитную реакцию в форме агрессии. Сейчас Александра мечтает забеременеть и вместе с Иосифом построить крепкую семью. Не исключено, что это поможет ей стать более уравновешенной и сделать своего ребенка и себя счастливыми.