Макароны, карты, водочка: Немощную Пугачёву высмеяли на «Россия-1»

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Музыкальные критики считают, что артистка загубила своё здоровье в глубокой молодости.

На телеканале «Россия-1» вышел эфир в котором обсуждалось, какую нишу в шоу-бизнесе занимает Алла Борисовна и кто главнее она или Киркоров.

Как выяснилось, многие считают, что «старая гвардия» окончательно вцепилась за тёпленькое место и не пропускает молодых и талантливых на тот же «Голубой огонёк». Алла Борисовна попрощалась со зрителями ещё 20 лет назад. Критик Сергей Соседов высказался, что это было достойно и после данного концерта не стоило больше появляться на сцене, так как Алла Борисовна уже еле держится на сцене, ей в тягость выступать, нет прежнего запала и энергии, передаваемой фанатам.

На «России-1» высмеяли немощную Пугачеву и припомнили зрителям, как любимая артистка любила отдыхать в молодости.

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил, как Пугачёва в своё время любила макароны, карты, водочку, а теперь в её райдере указаны вода и фрукты. Соседов посмеялся с артистки и намекнул, что с возрастом у немощной артистки стали больно скудными запросы. Возможно, он хотел обратить внимание зрителей, что она погубила здоровье в глубокой молодости.

Алла Борисовна за последние несколько лет скинула 20 килограмм и тяжело передвигается, у многих возникали мысли, что артистка тяжело больна, но на программе появился представитель медицинской организации, который подтвердил, что Пугачева делала в из клинике пластическую операцию и поэтому изрядно похудела. Возможно, Примадонна сделала резекцию желудка, иначе нельзя объяснить её резкое изменение предпочтений.

«Теперь Алле Борисовне остается вспоминать о любимой еде и напитках», - пишут фанаты Пугачевой.