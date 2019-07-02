Мальчик-бродяга уже не тот. Андрей Губин потряс сеть своим постаревшим видом

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Может все-таки сглазили Андрея, считают фолловеры.

История жизни Андрея Губина далека до идеала. Из-за проблем со здоровьем в свое время мужчине пришлось уйти со сцены, личная жизнь не сложилась, что, по слухам, вынудило его к алкоголизму.

Знаменитый певец, чьи шлягеры пели миллионы ведет затворнический образ жизни и по словам продюсеров находится в глубокой депрессии. Недавно в сеть попал свежий снимок Губина – на нем артист боком стоит на борту самолета. Даже с дальнего расстояния видно, насколько сильно изменился ранее молодой и красивый парень. Губин буквально потряс сеть своим постаревшим видом.

Седые волосы обрамляли его голову, неровное лицо, сплошь покрытое морщинами, выражало глубокую печаль. Фанатов не на шутку обеспокоило состояние музыканта, они написали многочисленные комментарии под данным снимком – мальчик-бродяга уже не тот. Как сообщают приближенные к артисту, он всячески отказывается лечить свои психологические проблемы. Саунд-продюсер Тарас Ващишин в 2018 году высказал предположение, что единственный выход спасти музыканта – это насильно доставить его на реабилитацию.