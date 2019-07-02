Подпитая заблудилась в Диоре? Яна Рудковская опозорилась на неделе высокой моды в Париже

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Продюсер Димы Билана очень странно повела себя на показе. Яна весь вечер баловалась французским шампанским и кого-то искала.

Известная светская львица и продюсер Димы Билана Яна Рудковская вновь стала предметом обсуждения в сети. Все дело в том, что Яна решила посетить неделю моды во французской столице, где и опозорилась. Странное поведение продюсера на светской тусовке случайно «спалила» участница высокого показа в Париже, известная модель Коко Роша. Девушка сняла stories в несколько часов разницей, где на видео четко видно, что похоже хорошо подпитая Яна заблудилась в Диоре, вернее в женщинах с брендовой одеждой. Она была «не пришей кобыле хвост».

Ее никто не узнавал, с ней никто не общался, она пыталась подойти к нескольким компаниям и заговорить, но на нее смотрели очень странно и молчали. Казалось, в отчаянии Рудковская и стала выпивать бокал за бокалом «халявного» французского шампанского. Аноним Instagram-группы по разоблачению звезд написал, что Яна явно пыталась высмотреть какого-то богатого спонсора, якобы у 44-летней Яны появилось желание поменять «поломанного и побитого спортом» Евгения Плющенко на более успешного и молодого олигарха. Ведь именно такие тусовки посещают самые знаменитые миллиардеры со всех уголков земли. А как известно из СМИ, Яна Рудковская и сына, и мужа, и даже Билана заставляет работать до потери пульса.

«Она как в магните с похмелья, потерянная», «странный скандинавский блонд у Яны», «заблудилась в Диорьей роскоши, бедолага», «Даже ссанье в стакане не прославляет бабку Плющиху. Лично я с такой рожей очередь в булочную занимаю», «с кислой улыбкой взгляд императрицы», «так она болдая, видно же.. а народ от нее шарахается», «может Гномья мамка думала, что у нее автографы будут брать, но ее никто не узнал», «у нее взгляд, как будто бы она ищет себе мужика побогаче и Женьку своего с собой не взяла, сама полетела. На такие мероприятия принято парами ходить во Франции», - пишут пользователи группы.