Ненавидит любовницу Фадеева или почему Кищук страдает от неразделенной любви

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В Serebro бушевали нешуточные страсти между участницами и продюсером. Макс завел себе гарем?

Группа Serebro долгое время бомбила хит-парады. Возможно, такая популярность была связана с тем, что внешность девушек была на высоте, а может из-за их таланта. Однако никто даже не задумывался, чем живёт этот коллектив. Недавнее интервью Елены Темниковой немного прояснило ситуацию, ведь, как выяснилось, между участницами и продюсером был нешуточный роман.

Во время рассказа экс-солистки Strebro выяснилось, что у Ольги Серябкиной и Максима Фадеева были страсти, и, не исключено, что ситуация могла повториться и с еще одной участницей коллектива Катей Кищук. Девушка поделилась с поклонниками своим «горем». Кищук пишет, что за последние 5 лет ее жизни, у нее не было серьезных отношений, а все попросту ее использовали. Если взять в расчет то, что в это время она ещё являлась участницей Serebro, ее обращение касается и Фадеева. Возможно, во время работы в группе у нее был роман с Максимом, но, видимо, он, использовав ее, переключился на Серябкину. Кажется, именно в связи с этим, у Кати и началась черная полоса, связанная с неразделённой любовью, а возможную любовницу Фадеева Ольгу она стала ненавидеть.