Анисина, крепись. Джугурда может втянуть детей в свой бизнес с Паниным

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Сын и дочь Никиты могут стать источником прибыли.

Сейчас Алексей Панин занимается съемками своего автобиографического фильма «Я вернулся», в котором не только сыграет главную роль, но и выступит в роли продюсера. Неизменным товарищем и коллегой на площадке для скандального актера стал Никита Джигурда. Это не первый совместный проект, который готовят фрик-друзья. Также они регулярно репетируют театральную постановку, которую готовятся презентовать миру.

Между тем, Алексей Панин активно пиарит несовершеннолетнюю дочь Анну. Девочка получила роль в его кино, поэтому постоянно присутствует на съемках и снимках отца в Instagram. Несмотря на огромное количество видео «для взрослых» с его участием, актер всерьез беспокоится о будущем дочери и уже занялся ее карьерой. Что мешает Джигурде поступить точно также и помочь детям от Марины Анисиной добиться успехов?

После того, как дочь Панина стала медийной персоной, Джигурда резко стал общаться с детьми. Теперь он уделяет им намного больше времени и даже улетел на отдых заграницу с ними и бывшей супругой. Напомним, у шоумена есть дочь Эва-Влада и сын Мик-Анжель-Крист.

Что ж, Анисина, крепись. Джигурда вполне может втянуть детей в свой бизнес с Паниным для того, чтобы прославить их и, одновременно, заработать денег. Единственный минус, слава Алексея очень сомнительная, поэтому рабочие связи с ним могут сыграть злую шутку.