Дочь «сломала», нужна новая. «Горе-мать» Успенская искупит чувство вины перед другим ребенком

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Тяжёлая судьба Тани и потребность семьи, вероятно, подтолкнули 65-лентюю певицу к ЭКО.

Громкое заявление Любови Успенское не утихает в Сети уже который день. Как известно, несмотря на внушительный возраст, певица решилась вновь испытать радости материнства и уже объявила о поисках донора для яйцеклетки. Однако, возникает вопрос, что могло подтолкнуть 65-летнюю артистку на такой отчаянный шаг? Не исключено, что Успенская таким образом намеривается искупить чувство вины перед новым ребёнком.

Напомним, Любовь, будучи 17-летней девушкой, была весьма неразборчивой в связях с мужчинами, сделала аборт, за что спустя годы ещё раз поплатилась смертью двух малышей. К тому же, даже единственную дочь Татьяну «горе-мать» не смогла уберечь: уже который год девушка пытается восстановиться после серьёзной травмы челюсти и заражения крови в результате падения с велосипеда. Несмотря на череду операций состояние Татьяны по-прежнему оставляет желать лучшего. Видимо, «сломав» одну дочь, артистке теперь нужна новая. Как известно, с приходом старости происходит не только переоценка ценностей, но и переосмысление прожитой жизни. А потому, не удивительно, что на фоне череды неудач, распущенности и эгоистичного образа жизни Успенская вдруг решилась «замолить» грешки с помощью нового малыша.