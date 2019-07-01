«Завязал» с женщинами. Шаляпин бросил Цымбалюк ради «голубых» приключений?

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Месяц ЛГБТ в США, и Прохор сразу сорвался с места. Совпадение?

Для многих фанатов поездка Прохора Шаляпина в США стала полной неожиданностью. Певец без предупреждения отправился в Америку и на протяжении нескольких дней выкладывает радостные фотографии на фоне различных достопримечательностей. К тому же, под одним из снимков артист и вовсе распрощался с Россией, что наталкивает на мысль: домой Прохор больше не вернется. Но что делать с Виталиной Цымбалюк-Романовской? Эти дни пианистка проводит в кругу друзей, ходит на светские мероприятия и не вспоминает возлюбленного.

Совпадение или нет, но сейчас в Америке проходит месяц в поддержку ЛГБТ-сообществ. Шаляпин известен своими специфическими вкусами, поэтому вполне мог примкнуть к одному из меньшинств. Романы с женщинами «в возрасте» уже в прошлом, но никто его не ограничивает от любви с мужчинами. Неужели Шаляпин бросил Цымбалюк ради «голубых» приключений? Двусмысленные фотографии в его профиле в Instagram только подтверждают эту версию.

Если Прохор «завязал» с женщинами, то, естественно, делать в России ему нечего. Зато в США он сможет начать новую жизнь и даже найти любовника.