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Охрана певицы ограничивала простых граждан и блокировала парковочные зоны.

Каждое лето семейство Максима Галкина и Аллы Пугачёвой совершает несколько поездок ради отдыха в живописных местах планеты. Этот год не стал исключением, и звёздная чета отправилась в Юрмалу. Однако, поведение примадонны и его супруга доставило массу неудобств другим гражданам, ведь в данный момент многие россияне сильно негодуют из-за кортежа Пугачёвой, который появился прямо на перроне ЖД-вокзала, откуда уезжала певица. Машина с легендарной поп-дивой подъехала прямо к её личному вагону, из-за чего ряд поклонников Аллы Борисовны выразил опасение насчёт состояния здоровья народной любимицы. Впрочем, пока одни обсуждали возможные проблемы, из-за которых Пугачёва не может самостоятельно передвигаться, другие развязали ожесточённые споры, обсуждая якобы хамское поведение певицы. Как выяснилось, служба охраны примадонны старалась ликвидировать любые источники угрозы, из-за чего рядовым гражданам отказали в парковке автомобилей в отведённой для этого зоне возле вокзала. Люди, которым пришлось парковаться вдали от места отправки и следовать до перрона с обилием вещей, остались крайне недовольны таким развитием событий.

Одна из подписчиц выразила мнение, что подобные вольности певице обеспечил именно подкуп работников ЖД-станции, поинтересовавшись: «За деньги можно всё?». Кроме того, прочие поклонники примадонны заявили, что обычный народ Пугачёва принимает за быдло, обращаясь с ним мерзко, и плюя на все рамки приличия и законы. Лейтмотивом данного обсуждения стала мысль, что одних лишь достижений великой певицы недостаточно для того, чтобы нарушать официальное законодательство. Другой пользователь выразил мнение, что любому другому не позволили бы загнать собственное авто прямо на перрон к вагону, так как тем самым средство передвижения стало бы мешать прочим пассажирам. Также разгневанные россияне предположили, что в силу своего возраста и старческого слабоумия Пугачёва попросту не обращает внимания на подобные мелочи, делая то, что взбредёт ей в голову. Судя по всему, народный гнев в этот раз имеет веские основания, ведь если каждый прославленный артист, ставший легендой эстрады, начнёт нарушать закон, то система правосудия в России попросту даст сбой и настанет настоящая анархия и беспорядок.