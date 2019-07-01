Бузову снова потянуло на футболистов? Звезда встретилась с легендой футбола Белетти

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Потерпев крах с экс-женихом и победителем шоу «Замуж за Бузову», певица снова ищет свою судьбу. Успешно проявив себя в телевидении, радио, музыке и даже издательском деле, она решила попробовать себя в футболе.

Ольга Бузова держится на слуху у всех уже второй год. Популярная представительница шоу-бизнеса уже успела стать телеведущей, певицей, писательницей и даже актрисой. Единственное, в чем ей до сих пор не везёт – это любовь.

Недавно Ольга решила покорить ещё одну нишу – футбол. Поп-исполнительница встретилась с легендой футбола Жулиано Белетти в рамках совместного проекта с Beko на стадионе «Камп-Ноу». Но что на самом деле вызвало такой интерес у певицы: неожиданная страсть к футболу или всё-таки возможность найти свою вторую половинку?

Напомним, что интерес Ольга к футболистам питает уже давно. Самыми успешными в её любовной «карьере» стали отношения с полузащитником Дмитрием Тарасовым, которые длились 4 года. Потерпев неудачу в отношениях с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, девушку снова потянуло на футболистов.

Весной этого года также ходили слухи, что у звезды роман с хоккеистом омского «Авангарда». Видимо, эта информация осталась только на уровне слухов. Остаётся надеяться, что однажды любимице миллионов россиян повезет в любви также, как везёт в карьере.