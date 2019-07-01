Вчера Путин, а сегодня Трамп. Теория о захвате власти Comedy Club начинает подтверждаться

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Харламова хлебом не корми, а дай «поиздеваться» над властями.

Успех и слава Comedy Club за последние 15 лет достиг такого размаха, что постепенно резиденты и руководство расширяют границы своего влияния. за это время шоу успело приобрести поддержку не только миллионов фанатов, но наладило связи с различными властными структурами. При этом, некоторые представители властей становятся объектами их жестких насмехательств.

В частности, у шоу не боятся шутить в отношении президента РФ Владимира Путина. И, если вчера был глаза государства, то сегодня юмор вышел на новый уровень. Гарик Харламов выставил на странице в Instagram пост, в котором жестко поглумился над Дональдом Трампом. Под отрывок одного из его выступлений он подставил речь Интернет-«фрика» и сам же его так назвал. Складывается впечатление, что комики поочередно подрывают авторитет властей и, возможно, преследуют какую-то цель.

После очередной выходки «Бульдога» становится понятно, что теория о захвате власти Comedy Club начинает подтверждаться. Ранее писали, что сбежавший в Киев экс-депутат Госдумы и оппонент Путина Илья Пономарев назвал Слепакова идеальным кандидатом на место президента. Кроме того, Comedy Club постоянно использует непристойные шутки в адрес президента РФ. Также в Сети появились слухи, что Мартиросян «метит» в Госдуму. Что ж, с его миллионным состоянием он вполне может начать деятельность политика и даже создать собственную партию, хотя пока что это только догадки.