От того ли «петушка» яичко? Сюзанна наконец решилась показать свой живот

Сегодня, 18:00

Певица скрывала беременность слишком долго явно неспроста.

Мальбек и Сюзанна всё-таки сделали совместное признание об ожидании ребёнка. Однако слишком многое в этой истории остаётся странным. В частности, маниакальное стремление певицы избегать любых намёков на своё положение, особенно тогда, когда скрыть его было уже довольно проблематично. За даже вполне деликатный и тактичный интерес подписчики звезды получали мгновенный бан. Чем же было вызвано такое поведение Сюзанны? Уж не от того ли «петушка» яичко?

Тем не менее, певица наконец решилась показать общественности свой живот. Правда, формат этого «признания» как-то не совсем отвечает торжественности обстановки. Чёрно-белое нуарное фото, на котором супруги явно не напоминают счастливую пару. Мальбек позирует так, будто снимается на дембельский альбом. А Сюзанна явно пытается скрыть неудачную улыбку на натянутом лице высовыванием языка. Кстати, именно этот мимический жест на фото психологи обычно связывают с неудовлетворённостью в личной жизни.

Быть может, действительно, в бурной жизни этой пары появился кто-то третий? И когда всё раскрылось, супруги долго не могли прийти к примирению, что и объясняется затянувшимся нежеланием Сюзанны признавать свою беременность. Звёздная пара сошлась очень быстро и также быстро пополнила анналы светских хроник своими публичными выяснениями отношений, порой даже во время концертов. Не удивительно, что импульсивная красотка восточных кровей могла найти утешение на чужом плече. А Мальбек, видимо, в это время рыдал за кулисами, есил верить признанию его близких друзей. Впрочем, главное, что желанный ребёнок действительно может скрепить темпераментную семейную чету, а заодно и творческий союз сохранить.