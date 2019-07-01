«Курица на пороге климакса»- «Псевдо-советы» Собчак по воспитанию детей возмутили Сеть

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Призывы к «красивым» отношениям на фоне личной распущенности выставили Ксюшу посмешищем.

На днях, Ксения Собчак опубликовала ролик, затронув тему воспитания детей на базе сказок. Видео, где маленькая девочка из Америки комментирует историю взаимоотношений принцесс и принцев, подтолкнуло журналистку к рассуждениям о равноправии и «красивых» отношениях. Ксюша не только раскритиковала самореализацию женщин за счет финансового достатка мужчины, но и призвала матерей пересмотреть традиционные сказки для перевоспитания детей.

Стоит отметить, реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. «Псевдо-советы» Собчак по воспитанию детей буквально возмутили комментаторов. Высказаться на этот счёт решила и Лена Миро. «Курица на пороге климакса», — высмеяла блогер Собчак. По словам Миро, родить ребёнка — не достаточно, чтобы устраивать «лекции» по воспитанию и о моральности взаимоотношений. Ведь, как утверждает блогер, Ксения не только не является примером целомудрия, но и не раз давала повод подозревать себя в пьянстве, разврат. И если уже и говорить о равноправии, партнёрстве и «красивых» отношениях, то исключительно в ключе уважения друг друга и воспитании детей в любви, вне зависимости от внешних факторов, считает Миро.