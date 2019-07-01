Нежные объятия и поцелуи в щечку - Бузова намекнула на однополую любовь с подругой

Сегодня, 17:00

От одиночества Ольга решилась на радикальные изменения в своей жизни.

Скандально известная телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram Stories выкладывает чуть ли не весь распорядок дня. Так, она опубликовала видеоролик, снятый в аэропорту. Ольга прилетела в Москву из Барселоны, а встретила ее близкая подруга - «моя красивая девочка», как выразилась Бузова. Девушки не могли скрыть радости и трепетных эмоций от встречи друг с другом. Нежные объятия и поцелуи в щечку можно наблюдать на нескольких коротких роликах. Таким образом Бузова уже не в первый раз намекнула на однополую любовь с подругой.

Бузова развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым несколько лет назад после четырехлетнего счастливого брака. После этого было шоу «Замуж за Бузову», где певица так и не нашла свою любовь, а также череда подозрительно близких ей парней, которые оказывались ее друзьями. Наладить личную жизнь звезде «Дома-2» не удается до сих пор — несмотря на слухи о многочисленных интрижках, Ольга остается одна.

При этом отношения артистки с девушками всегда выглядят максимально необычно. Она позволяет себе довольно раскованное поведение в отношении них, что и наталкивает на мысли о ее нетрадиционной ориентации.