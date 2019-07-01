Выдала свою боль. Водонаева набросилась на Брежневу из зависти к её женскому счастью

Сегодня, 19:00

Модели не стоило критиковать общепризнанную и крайне успешную артистку.

Не так давно фанаты Алёны Водонаевой раскупали книгу своей любимицы, стараясь узнать, как нужно становиться известной, богатой и счастливой. Однако вскоре выяснилось, что в семействе модели далеко не всё гладко, ведь Алёна уже успела подать на развод со своим мужем Алексеем Комовым. Кроме того, Водонаева и вовсе потеряла былое самообладание, набросилась на Веру Брежневу с едкой критикой и тем самым выдала свою боль по утраченному семейному счастью. После премьеры клипа «Я не святая» Алёна заявила, что певица продолжает делать скучные песни, которые могут понравиться разве что девочкам переходного возраста. На этом звезда «Дома-2» не остановилась и назвала Веру Брежневу безголосой, нехаризматичной и абсолютно неинтересной исполнительницей. Если отзывы Водонаевой о содержании текстов песен Брежневой ещё можно трактовать как конструктивную критику, то столь громкие заявления о бесталанности одной из самых успешных украинских певиц уже явно выдают скрытые мотивы модели. Видимо, Водонаева начала поносить Брежневу из зависти к её женскому счастью, так как ей самой не удалось достичь его даже со второй попытки.

Веру уже не раз обвиняли в том, что она вышла замуж за «старика» Константина Меладзе ради денег и успеха, но вышло так, что брак певицы продержался уже вдвое дольше, чем союз Алёны и её супруга, и в семействе Брежневой не просматривается ни единого намёка на развод. То, что Алёна Водонаева испытывает такие страдания от расставания с Алексеем Комовым, может значить либо её безграничную любовь к мужу, не встретившую взаимности, либо боль, которую причинил ей супруг, предоставив весомую причину для бракоразводного процесса. Ознакомившись со снимками некогда счастливой пары, становится очевидно, что Водонаева слишком сильно заигралась в жизнь независимой светской львицы, ведь Комов на большинстве фото с женой кажется слишком напряжённым и серьёзным. В отличие от пары, проходящей через непростой развод, Меладзе и Брежнева живут душа в душу, счастливо улыбаясь при каждом удобном случае, что явно говорит о крепости отношений звёздного союза. Похоже, Алёне не стоило срывать свою злобу на общепризнанной артистке, ведь своим поведение она лишь доказала, что развод оказался для неё непосильной ношей.