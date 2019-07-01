Из слона в Дюймовочку. Черно достигла первых успехов в похудении

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Скоро станет красивее Бузовой - уже сейчас звезда «Дома-2» весит 132 килограмма.

Саша Черно является одной из участниц «Дома-2», которая, несмотря на лишний вес, смогла обрести любовь. Даже найдя человека, принявшего ее такой, какая она есть, девушка не оставляет попыток похудеть. Однако все было напрасно до недавнего времени.

На своей странице в Instagram Черно опубликовала пост, в котором похвасталась успехами в борьбе с ожирением. Саше удалось сбросить вес со 140 килограммов до 132, с чем ее можно поздравить - это действительно серьезный результат. Ранее Черно прибегала к различным методам и услугам специалистов, но ничего ей не помогало.

Конечно, был случай, когда девушка похудела со 135 до 120 килограмм, но это вызвало внутреннее кровотечение, и ей необходимо было его прекратить. Нынешний метод Саши, судя по всему, оказался наиболее действенным, и если все пойдет по плану девушки, то в скором времени она сможет превратится «из слона в Дюймовочку».