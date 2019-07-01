«Писающийся» старик позорится ради денег? Серов вынужден «пахать» на сцене

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Конфуз с памперсами, похоже, скоро повторится.

Недавняя неприятная ситуация, которая приключилась с Александром Серовым, до сих пор не утихла. Во время одного из выступлений стало заметно, что под черным костюмом певец прячет памперсы для взрослых. Эта новость быстро разлетелась в Сети и спровоцировала огромное количество слухов. Не исключено, что в 65-летнем возрасте артист столкнулся с достаточно распространенной проблемой – энурезом, т.е. неконтролируемыми позывами мочеиспускания. Точно нельзя утверждать, что Серов скрывает проблемы со здоровьем, но позорная ситуация явно ударила по его репутации.

Между тем, Александр не собирается заканчивать карьеру и уже в августе вместе с другими звездами выступит на крупном фестивале в Сочи «Новая волна-2019». Об этом он сообщил своим поклонникам в социальной сети Instagram. Похоже, Серов вынужден «пахать» на сцене, обрекая себя на позор и косые взгляды со стороны. Он один из немногих артистов, который выступает исключительно на концертах, но совершенно не снимает клипы, программы или другие медийные продукты. Похоже, ему приходится мириться с ролью «писающегося» старика ради денег.

Стоит отметить, что некоторые подписчики обратились к Серову с просьбой дать дорогу молодым. По их мнению, в таком возрасте уже нужно уйти «на заслуженный отдых», ведь былую славу не вернуть. Но как это сделать, если для жизни нужны финансовые средства? Пока что это единственный известный источник доходов Александра, но он, как и многие знаменитости, может иметь другие бизнес-проекты. Конфуз с памперсами мог быть непреднамеренным, но и может быть способом привлечения внимания.