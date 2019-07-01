«Руки-базуки» остались на месте. Человек-синтол снова обманул публику

Сегодня, 13:01

«Качок» заявил, что избавился от своих имплантов, но спустя время «засветил» неестественные мышцы.

Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом «руки-базуки», стал популярным благодаря уколам синтетического масла, которое используют бодибилдеры для придания объема и формы мышцам. Не так давно «качок» рассказывал, что в связи с воспалением и серьезным осложнением он вынужден обратиться к специалисту и убрать весь синтол из рук, а также заявил, что намерен серьезно увлечься спортом и с помощью тренировок накачать мышцы. Будто бы в подтверждение удаленных имплантов, в Stories своего профиля Instagram Терешин выложил короткое видео с большим шрамом на руке, однако, лица человека на нем не видно, поэтому понять кто именно находится в кадре невозможно. Спустя сутки Кирилл опубликовал новый ролик, на котором заметно, что «руки-базуки» остались на месте, а человек-синтол снова обманул публику.

Терешин ранее уже заявлял об удалении синтола, но спустя какое-то время снова появляется с неизменными искусственными мышцами. Несмотря на то, что медики советуют 22-летнему уроженцу Пятигорска в срочном порядке избавиться от синтетического вещества в теле, пока не пошло заражение и не пришлось ампутировать руки, Кирилл, судя по всему, не относится к мнению специалистов серьезно и не намерен менять деньги и популярность на здоровье.