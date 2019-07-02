Орбакайте, почему молчишь? Пугачева и Галкин отправились в санаторий из-за проблем с сердцем Аллы

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Такая информация поступила от инсайдера – примадонна больше не в силах скрывать свои страдания.

В Instagram-группе yobajournal появилось сообщение от инсайдера, который рассказал, где же сейчас находится Пугачева и как она себя чувствует. Анонимный пользователь представился работником санатория в Юрмале и сообщил, что Алла Борисовна сейчас проходит лечение. По его словам, Пугачева и Галкин приехали в санаторий сегодня, и задержатся здесь еще надолго.

Причиной приезда стали проблемы примадонны с сердцем, речь о которых заходит уже не впервые. Стоит отметить, что только вчера появилось видео, на котором Алла и Максим садятся в поезд на Рижском вокзале, но уже тогда фанаты предположили, что пара отправляется в Юрмалу.

Не стоит забывать, что в этом году примадонне исполнилось 70 лет. И несмотря на стойкость Аллы, возраст все-таки дает о себе знать. Присутствие супруга может положительно сказаться на лечении женщины, но почему молчит Орбакайте? В трудные моменты особенно важно, чтобы близкие люди были рядом и оказывали поддержку. Похоже, у дочери Пугачевой есть дела поважнее, чем забота о матери.