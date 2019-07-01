Смена пола и алкоголь. Дети Питта и Джоли вконец одичали

Сегодня, 12:00

Беспечная звёздная пара окончательно распустила порядки в семье.

Во все тяжкие. Именно так можно назвать поведение шестерых несовершеннолетних детей (трое из которых являются приёмными) Анжелины Джоли и Брэда Питта. Накануне общественность шокировали признания бывшей няни «звёздных» детишек. Она рассказала, что в голливудской семье царил полный хаос благодаря весьма странным методам воспитания эксцентричных родителей.

По словам няни, более-менее детьми занимался только Питт, в то время как Джоли окончательно «рехнулась» в стремлении быть суперсовременной «крутой мамочкой». Дети ложились спать, когда хотели, смотрели откровенное кино для взрослой аудитории, матерясь при этом и употребляя алкоголь. Шокирует, что с малолетними отпрысками за компанию частенько поднимала рюмочку и сама Джоли. 13-летней Шейле мать вообще позволила готовиться к смене пола и одобрила для дочери приём специфических гормональных препаратов.

Недавно звёзды Голливуда снова воссоединились. По их словам, ради воспитания детей. Если слова няни могут оказаться правдой, возникают оправданные сомнения, чего уже там дальше можно воспитывать?