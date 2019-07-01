День ВДВ 2 августа, куда лезешь? «Не протрезвевшая» Кудрявцева искупалась в фонтане

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Ночи в казино не без воздействия алкоголя дали свой результат – Лера решила освежиться по примеру «ВДВшников».

Совсем недавно Лера Кудрявцева оправилась в Сингапур с подругами. На протяжении всего отпуска телеведущая неустанно выкладывает сторис и посты в Instagram. Лера то в казино ночи «коротает», то на процедуры массажа ходит. А сейчас, не протрезвевшая Кудрявцева искупалась в фонтане.

Лера решила искупаться и заодно продемонстрировать подписчикам в социальной сети Instagram свои формы в зеленом купальнике. Несмотря на то, что брызги воды частично закрывают Кудрявцеву, поклонники все-таки смогли разглядеть стройную и подтянутую фигуру звезды российских телеэкранов. Но это вовсе не оправдывает телеведущую. И даже наоборот, возникает вопрос: куда же ты лезешь? Ведь день ВДВ – 2 августа.

Кудрявцевой скоро исполнится 50, но несмотря на возраст она старается выглядеть моложе своих лет: тонны макияжа, молодежные вещи и муж, младше Леры на 17 лет.

По всей видимости теледива подумала, что жизнь одна и решила «на старости лет» сделать как можно больше безумных и необдуманных поступков.