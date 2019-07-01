Фриске на «максималках»: Шепелев «спалил» медовый месяц с Тулуповой

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Отражение в очках Дмитрия и две чашки кофе выдают его спутницу, с которой, по мнению многих, начались отношения ещё в 2017 году.

Супруг покойной Жанны Фриске отправился в Италию со своим сыном. Недавно Дмитрий опубликовал новый пост в своём Instagram. На фото ведущий программы «На самом деле» завтракает в уличном кафе.

Первое, на что бросается взгляд – вторая кружка с кофе на переднем плане фотографии. Также это заметили и подписчики ведущего. Во-вторых, в отражении на углах очках отчётливо заметен женский силуэт с причёской в виде «каре».

Именно такую причёску носит Тулупова последний год. К тому же, такую фотографию не смог бы сделать его малолетний сын, вдобавок пить кофе ему тоже нельзя. Шепелев в комментариях отрицает догадки своих подписчиков и уверяет, что две чашки кофе ему одному.

Шепелев «спалил» медовый месяц с Тулуповой, не подозревая, что отражение в его очках сможет показать всю правду. К тому же стоит добавить, что дизайнер Екатерина Тулупова очень похожа на покойную Фриске, так сказать, на «максималках».

Добавим, что пару частенько видели вдвоём в ресторанах и кафе, на мероприятиях и во время прогулок на улице. У Екатерины есть дочь от прежнего брака, у Дмитрия сын. Однажды Шепелев говорил в своём блоге о воспитании двоих детей в доме, что означает о совместном проживании пары с детьми.

Медовый месяц вполне логичен, Шепелев не демонстрирует свой безымянный палец на правой руке. Однако, достаточно долгие отношения и совместное проживание в доме предполагают за собой скорейший брак.