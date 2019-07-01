Анорексия довела до облысения, или по какой причине Утяшева испытывает свой организм?

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Ляйсан признаётся - 49 кг хороший вес. Однако это не в том случае, когда рост почти 170 см. В сети переживают - болезнь прогрессирует, девушка уже носит парик, что будет дальше?

Около недели назад известная гимнастка Ляйсан Утяшева шокировала сеть своими кардинальными изменениями во внешности. Из яркой брюнетки звездная мама предстала перед всеми в образе длинноволосой блондинки. Сначала поклонники пришли в восторг из-за таких перемен, а сейчас они уже негодуют по поводу того, что анорексия Ляйсан довела ее до облысения.

Раньше многие вспомнят Ляйсан в меру упитанной красавицей, которая не была похожа на скелет, обтянутый кожей, а теперь гимнастка и вовсе «испортилась», как говорят, стала похожа на мумию.

По словам супруги комика из Comedy Club она весит около 49-ти кг, что ее очень радует, так как таким был ее вес до родов первого наследника. Однако стоит не согласиться, такой вес никак не будет считаться нормальным, если рост девушки составляет почти 170 сантиметров. Идеальным весом на такой рост будет от 55-ти до 65-ти килограмм, но не ниже, ведь это очень сильно скажется не только на самом организме, но и на здоровье человека. Кроме того, девушка не признает, что она больна анорексией, но тщательно за ней наблюдая можно прийти только к такому диагнозу. Изменения, которые произошли так резко после того, как девушка скинула «лишние» килограммы – не больше, чем парик, прикрывающий сильные проплешины Утяшевой – уверены поклонники.

Как известно, стресс, недоедание, переживания и нехватка нужных витаминов при болезни приводит к выпадению волос.

Ранее у гимнастки были шикарные волосы, но скидывая вес волосы с каждым разом превращались в «мочалку», если просмотреть несколько фотографий за пару недель до того, как гимнастка стала блондинкой можно сказать, что ее волосы были достаточно короткими и не такими густыми, завязывая их в пучок Ляйсан выглядела «лысой» с такими «худенькими» прядями, а взглянув на неё сейчас – длинная, густая, пышная, роскошная шевелюра. Откуда всё это?

Для чего или по какой причине Утяшева испытывает свой организм пока не ясно, но ей очень нравится находиться в такой «прекрасной» форме.

Возможно, Ляйсан всего лишь гонится за модельной внешность – торчащие косточки, скулы и ключицы, изящная худоба, не замечая того, что болезнь прогрессирует и доводит ее до страшных последствий, а может быть, что такими методами она пытается удивить супруга Павла Волю.