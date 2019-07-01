Билан украл пачку салфеток в московском супермаркете

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Певец ошеломил фанатов своим непристойным поступком.

В своем Instagram-аккаунте Дима Билан поделился видео, на котором он крадет пачку салфеток в московском супермаркете. «Сенсация! Супермаркет» Грабеж среди бела дня!» – подписал Билан свою новую публикацию. На видео можно заметить, как певец действительно быстрыми движениями прячет салфетки себе под рубашку. Что заставило пойти Билана на подобный поступок, сложно сказать.

Некоторые поклонники посчитали, что Билану захотелось острых ощущений и дополнительной славы. По их мнению, Дима, как многие звезды, решил «хайпануть». Тем более, что знаменитостям зачастую приходится прятать свою истинную натуру, чтобы не наткнуться на осуждение фанатов. Похоже, Билану надоело строить из себя правильного, и он решил показать свою настоящую сущность, заодно привлечь внимание пользователей.

Другие фанаты предположили, что это всего лишь реклама компании бумажной продукции Zewa, ведь салфетки именно этой марки Билан прятал под рубашкой. Сейчас поклонники продолжают строить догадки по поводу воровства Димы, а сам он никак не комментирует данную ситуацию.