«Старый шахтёр без фотошопа»: Небритый Серов в гримерке вызвал панику у фанатов

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Помятый и неухоженный артист улыбается в камеру - вид 68-летнего певца оставляет желать лучшего.

Александр Серов в последнее время редко выходит на сцену. Корпоративы и нечастые выступления на юбилейных вечерах – вот все те места, где можно увидеть былую знаменитость. В своем блоге же мужчина нередко делится новыми фотографиями. Правильно подобранный ракурс и эффект затемнения не дают шанса разглядеть настоящее положение вещей. А вот снимки, на которых люди отмечают Серова как раз являются главным показателем внешности артиста.

Новый снимок Александра буквально вызвал панику у фанатов. Ранее красивый и ухоженный мужчина превратился в небритого и помятого алкоголика, заявляют подписчики. На этой фотографии из гримерки с ним позировал также хорошо загримированный Игорь Николаев и еще один артист, но внешний вид Серова абсолютно затмевал их всех вместе взятых.

Вполне возможно, что разведенный музыкант страдает от одиночества и коротает вечера в компании бутылки. «Старый шахтер без фотошопа, все любовницы уже сбежали?» - иронизируют злопыхатели.