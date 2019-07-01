Собаки потрепали или моль поела? Барановская на отдыхе стала жертвой «дырявой» моды. Белочка укусила?

Сегодня, 03:10

Неопрятный образ, волосы и одежда и, конечно же, пьяное состояние - неугомонная телеведущая в дырявой футболке вместе с детьми пугает фанатов прямиком из Италии.

Как известно, телеведущая «Первого канала» Юлия Барановская никогда не отличалась своей сдержанностью и правильностью воспитания. В сети то и дело поднимают на смех ее грешки – девушка любит злоупотребить алкоголем и шумные вечеринки, которые нередко заканчиваются ее приставаниями к различным мужчинам. В этот раз Барановская на отдыхе стала жертвой «дырявой» моды. Белочка укусила, Юль?

Ранее телеведущая отправилась в отпуск вместе со своими чадами и даже там, видимо, не смогла отказать себе в «парочке бокалов». На встрече с подругой Юлия, судя по всему, употребила неясное количество алкоголя, потому что после этого ее поведение очень изменилось. «Стеклянные» глаза, кружение вокруг себя и неадекватное поведение – все это демонстрировала Юлия в своих Stories.

Как можно заметить, Барановская выглядит крайне «не очень». Неопрятный образ, грязные волосы в пучок и «дырявая» футболка – именно так предстала перед поклонниками любимая ведущая. Собаки потрепали или моль поела? – задаются вопросом хейтеры. Они считают, что Юля медленно, но верно катится по наклонной вниз.