Вернуть сыну детство: Плющенко заплатил ясновидящей, чтобы Гном Гномыч перестал кататься на льду?

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Скорее всего, фигурист не хочет, чтобы наследник повторял его тяжёлую судьбу.

Недавно в Сети популярность получило заявление знаменитой ясновидящей Саоны, которая рассказала, что будущее сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской не будет связано с фигурным катанием. Подобное высказывание кажется весьма самонадеянным, ведь мальчик уже сейчас демонстрирует задатки таланта, перешедшего к нему от отца. Однако, не стоит исключать, что сам Плющенко заплатил ясновидящей за публикацию такого предсказания, чтобы Гном Гномыч, как его кличут родители, перестал кататься на льду и не повторял его тяжёлую судьбу. По всей видимости, фигурист хочет, чтобы новости о видении медиума дошли до его супруги, и она поняла, что из-за постоянных тренировок у их наследника попросту нет настоящего детства. Не факт, что Евгений Плющенко, надевая коньки на подрастающего Сашу, жаждал увидеть его на одном из олимпийских пьедесталов, ведь сам он стал на лёд в возрасте четырёх лет и прекрасно понимал, каково это – обменять свою жизнь на успех в большом спорте. Что касается Яны Рудковской, она, скорее всего, попросту ослеплена успехами сына, следующего стопами отца, и совсем не осознаёт, что в его возрасте детям свойственно играть со сверстниками и делать всякие глупости, а не проводить бесчисленные часы на катке, оттачивая один элемент выступления.

Если Плющенко действительно решил таким образом вернуть сыну детство, то идею с подкупом ясновидящей сложно назвать глупой, так как в ином случае его претензии и предложения могли бы разбиться о скалы непонимания со стороны Рудковской. Следовательно, телеведущая может сама случайно ознакомиться со словами медиума и завести с супругом разговор о том, правильным ли путём идёт их развивающийся малыш. Впрочем, стараний родителей на данном поприще может оказаться недостаточно, ведь и сам мальчик проявляет невиданную любовь к фигурному катанию, ещё не понимая, что в жизни совсем не обязательно следовать прямому примеру отца. Возможно, после серьёзного семейного совета Гном Гномыч захочет опробовать себя и в других активностях, прежде чем связывать свою жизнь с одним видом спорта в столь нежном возрасте.