6 лет, а кормит с ложечки! Барановская сделает младшего сына «маменькиным сынком»

Вчера, 23:30

Страх потерять детей, как и Аршавина, похоже, дает о себе знать.

34-летняя Юлия Барановская самостоятельно воспитывает троих детей от Андрея Аршавина, которого не очень волнуют дела его ближайших родственников. Телеведущая занимается их воспитанием, «продвигает» на различных конкурсах, а старшему сыну Артему помогла стать ведущим крупного мероприятия в столь раннем возрасте. С виду не скажешь, что в семье есть проблемы, за исключением отсутствия главного кормильца. Но некоторые аспекты поведения Юлии настораживают не на шутку.

Недавно она выставила в сеть Instagram видеоролик, на котором покормила с ложечки 6-летнего Арсения. Многие фанаты сразу возмутились в комментариях, ведь в таком возрасте нужно не просто приучать детей к самостоятельности, но и давать больше свободы. Барановская, как обычно, никогда не обращает внимания не хейтеров, поэтому делает все согласно желаниям.

Такими темпами Барановская сделает младшего сына «маменькиным сынком», ведь не исключено, что в будущем дети постоянно будут находиться под ее гиперопекой. Скорее всего, огромный отпечаток в душе телезвезды оставил разрыв с гражданским мужем. Похоже, она боится потерять детей так же, как и мужчину, поэтому всеми способами «привязывает» к себе.