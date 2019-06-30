Нашла кормильца: Внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом

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Соня бросит карьеру модели ради семейного счастья.

Внучка Софии Ротару, в своем юном возрасте, уже стала успешной моделью. Конечно, основа для такой работы – это внешность, которую «дарят» родители, но немаловажно и истинная заинтересованность и стремление. И того и другого у Сони хватает, поэтому ей с легкостью удается добиваться успеха в намеченном деле, но, похоже, что скоро девушке придется бросить карьеру, ради устройства личной жизни.

В сети появилась информация, что внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом Марко Дюменил. Доказательством этого являются совместные фотографии на странице парня в Instagram.

Все в этой истории хорошо, кроме одного момента. В связи с тем, что отношения Сони и Марко могут перейти на другой уровень и дело приблизится к свадьбе, девушка незамедлительно будет вынуждена расстаться со своей работой. Причина на это только одна – французский бизнесмен будет сильно ревновать свою будущую жену, ведь модель постоянно окружена вниманием и в большей половине случаев, мужской. Однако в увольнении нет ничего плохого, ведь Соня уже нашла кормильца, который сможет содержать не только ее, но и будущих детей, без особого труда.