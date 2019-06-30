Дакота боится выводить дочь на улицу – Соколовский готовит похищение?

Вчера, 22:30

Певица не в состоянии предугадать действия своего экс-супруга после его множественных измен.

Сказочная история знакомства Риты Дакоты и Влада Соколовского растопила сердце не одному миллиону фанатов, но совсем недавно конфликт между бывшими возлюбленными перерос в настоящую семейную драму. Сама певица призналась, что в больницах её дочь не появляется, так как она вызывает врачей на дом в случае необходимости, чтобы малышка проходила лечение в привычных и более «стерильных» условиях, не боясь подхватить другие болезни у своих сверстников. Судя по всему, Дакота попросту боится выводить дочь на улицу, опасаясь, что Соколовский готовит похищение малышки. Риту сложно назвать глупой женщиной, поэтому она наверняка должна знать, что лучший способ укрепить иммунитет подрастающего ребёнка – дать ему шанс самостоятельно пройти через процесс адаптации и переболеть множеством недугов ещё в раннем детстве. Не исключено, что Дакота опасается за свою дочь, зная, что Влад может нанять нужных людей, которые в мгновение ока отнимут у неё полуторогодовалую наследницу, из-за чего и старается не показываться с ребёнком на улице. Если поведение Влада Соколовского действительно побудило певицу на столь решительные меры, в будущем гулящий отец может и вовсе лишиться родительских прав из-за судебного запрета.

Напомним, что после громкого развода, обусловленного вскрывшимися фактами о похождениях Соколовского «налево», Дакота заблокировала неверного экс-супруга в соцсетях, чем он остался крайне недоволен. Кроме того, без особого стеснения Рита рассказала журналистам, что подчас ею одолевает злоба к бывшему мужу и она представляет различные кровавые сценарии, в которых Влад расстаётся с жизнью. Похоже, поп-дива решила раз и навсегда вычеркнуть Соколовского из своей жизни, минимизировав все возможные случаи, когда он может увидеться со своей дочерью в незапланированное для этого время. Тем самым Дакота, видимо, хочет проучить гулящего певца, закрывшись в четырёх стенах с малышкой Мией и не давая ему шансу даже взглянуть на любимое чадо. Быть может, Рита всё же отменит "домашний арест" своей дочери, вспомнив о том, сколько счастья подарил ей Влад, в том числе и саму Мию.