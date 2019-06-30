Облизал сам – дай другому! «Брошенные» дети Пынзарь делят еду на двоих

Вчера, 22:30

Поделись «инфекцией» своей, и она к тебе не раз еще вернется, как говорится.

Уже несколько недель Дарья Пынзарь вместе с детьми отдыхает за границей. Целыми днями звезда «Дома-2» загорает на пляже, ходит по ресторанам или на экскурсии. В общем, жаловаться на плохую жизнь точно не станет. Несмотря на внешний образ идеальной семьи, поклонники Дарьи часто спрашивают ее о детях. Женщина вместе с мужем Сергеем воспитывает 2-х сыновей: 7-летнего Артема и 3-летнего Давида. Они уделяет им много внимания, тратит огромные деньги на игрушки, но воспитанием и образованием мало кто занимается. Очередная Stories знаменитости в Instagram только подтвердила опасения. «Брошенные» дети стали делить еду на двоих, поочередно съедая мороженное и передавая тысячи микробов.

Облизал сам – дай другому! Эта ситуация не удивила Пынзарь, а даже умилила. Ей понравилось, что дети дружны и делятся всем. Но на самое главное она не обратила внимание. Таким способом они «поделились» огромным количеством микробов, которые могут превратиться в инфекцию и стать опасными. Пынзарь, как ни в чем не бывало, продолжила сниматься видео, а разбалованные вседозволенностью дети с радостью съели десерт.