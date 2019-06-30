«Рэпер Тимати утонул!» - фанаты пророчат Юнусову смерть от экстрима

Вчера, 23:00

Страсть к опасным видам спорта может стоить главе Black Star жизни.

Ни для кого не секрет, Тимати является одним из ярых поклонников экстремального вида отдыха. В списке рэпера уже покорена не одна волна на доске для серфинга и «гидрофойле», а в соцсети Юнусов регулярно делится новыми спортивными достижениями. Так, после очередного отдыха на островах Тимур опубликовал ролик, где показал настоящее мастерство сёрфинга и покорение гребней волны. И всё бы ничего, вот только с каждым годом уровень экстрима в развлечениях рэпера только растёт.

К слову, Юнусова неоднократно предупреждали о серьёзном риске для здоровья из-за «маниакальной» страсти адреналина. Впрочем, на этот раз даже фанаты не оценили зависимости Тимура от адреналина, раскритиковав спортивные порывы рэпера. «Один день услышим новости знаменитый певец рэпер-Тимати утонул!», — напророчили Юнусову смерть от экстрима подписчики. Не стоит забывать о пагубных последствиях для здоровья в погоне за адреналином. Очевидно, за такое пристрастие к опасным видам спорта Юнусов не только может поплатиться своей жизнью, но и лишить отца уже, как минимум, двоих детей.