Панин, прощай! Джигурда вернулся к Анисиной и детям

Сегодня, 10:00

Радость встречи чуть не обернулась травмами для дочери и сына Никиты.

Похоже, голова Джигурды совсем закружилось от обретённой любви. Ведь Никита вновь вернулся к Анисиной и детям. После воссоединения с Мариной пара отдыхает на французских курортах в окрестностях Бордо, таким образом восстанавливаясь после череды скандалов вокруг их отношений. И эпатажный актёр даже там продолжает удивлять своей беспечностью.

Так, артист в своём Instagram поделился видео местных пейзажей, в ходе съёмок которых разгорячился и начал кружится, очевидно, представляя себя влюблённым самолётиком. И совсем забыл, что рядом стоят его дети и вновь обретённая жена.

Правда, «кровинушки», очевидно, зная буйный нрав своего Никиты, вовремя успели отскочить, предусмотрительно закрывшись руками. Видно, что для «звёздного» семейства такое вальяжное поведение его главы — дело привычное. Эва-Влада даже спокойно вслед за отцом продемонстрировала «сатанинскую козу» обеими руками. Ну, а сам Джигурда своим французским влюблённым (или самовлюблённым) куражом, очевидно, продемонстрировал определённый намёк своему теперь уже, видимо, бывшему очень близкому и не менее эпатажному другу: Панин, прощай! Мой самолётик улетел навсегда!

Слухи о том, что дружба и творческий союз Алексея и Никиты могут переходить грани традиционных отношений, возникали в светской хронике далеко не единожды. Панин давно известен своим выходками, от которых краснеет даже самый законченный распутник. Первое время интимный эпатаж друга нисколько не отталкивал мужественного Джигурду, если не сказать об обратном. Но со временем поступки Алексея, очевидно, пошатнули терпение даже мужественного Никиты. И актёр поскорее вернулся к семейному очагу. И, похоже, первое, что сделал Джигурда, улетел подальше от бывшего распутного друга.