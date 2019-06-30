Эмоции - любовнику, спокойствие - семье? Жена Стаса Михайлова может «гулять» от мужа

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Как известно, любовники лучше исполняют супружеский долг.

Накануне в эфир Первого канала выше документальный фильм, посвященный Стасу Михайлову, который в этом году отпраздновал свой 50-летний юбилей. В интервью для фильма супруга певца Инна рассказала, что раньше много ревновала популярного музыканта, устраивала скандалы и истерики, однако, спустя время все наладилось и теперь в их семье царит уют и покой. Неожиданная сдержанность для эмоциональной женщины совершенно не свойственна, поэтому напрашивается вопрос, куда же тратит Инна всю свою порывистость? Вывод напрашивается сам -жена Стаса Михайлова может «гулять» от мужа, отдавая все темпераментные эмоции любовнику, а спокойствие оставляя семье. Это объясняет, почему в супружеской паре не происходит конфликтных ситуаций, а близкие друзья их брак считают образцово-показательным.

Стоит отметить, что для Инны брак с музыкантом второй. Предыдущий супруг Андрей Канчельскис рассказывал, что из-за его постоянной занятости, нигде не работающая Инна крутила романы на стороне, о чем в последствии и признавалась мужу. Несмотря на то, что в то время Андрей полностью ее обеспечивал, отправлял на заграничные курорты, одаривал драгоценностями и другими ценными подарками - Инне этого казалось мало. Поэтому не исключено, что и внимания Стаса ей недостаточно для счастливой жизни.