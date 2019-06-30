Экс-«Тату» для Тимати? Волкова может заменить L’One и Крида в Black Star

Сегодня, 20:00

Типаж певицы может отлично разбавить коллектив лейбла.

После ухода из Black Star Крида и L'one, а ранее Кристины Си, образовались вакантные места, на которые претендуют различные артисты. Конечно, многие хотят попасть в лейбл не из-за престижа, а ради денег. Одним из кандидатов на роль участника Black Star, может стать Юлия Волкова, которая популярность уже заработала, но финансовое положение, видимо, оставляет желать лучшего из-за отсутствия большого количества концертов и гастролей.

После распада группы «Тату», певица начала продвигать сольную карьеру, но получается это у нее не очень удачно. Изредка Юлия даёт сольные концерты, но на это долго не проживёшь. В связи с такой ситуацией у нее не остаётся иного варианта, кроме как «влиться» в молодежное течение и вновь стать востребованной. С этим ей может помочь Black Star, который в данный момент является знаменитым продюсерским центром. Да и самому лейблу будет выгодно принять Волкову под свое крыло. Кроме того, что она подходит им по типажу и стилю, так ещё и ее не нужно будет сильно раскручивать, ведь она уже знаменита. В связи с таким раскладом не исключено, что экс-«Тату» станет для Тимати отличным вариантом замены ушедших из коллектива артистов.