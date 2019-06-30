И дух простыл. Шаляпин променял «беременную» Цымбалюк на карьеру в Америке

Сегодня, 20:30

«Прощай, любимая Россия»– Прохор не намерен возвращаться к когда-то любимой Виталине.

С виду крепкая пара Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской претерпевает разлад на глазах миллионов поклонников. После того, как пианистка неожиданно стала позировать в зеркале как беременная девушка, певец покинул Россию. Поведение Виталины не могло остаться незамеченным, ведь поглаживание живота и выставление напоказ именно этой области может означать только одно. Но, похоже, полноценная семья и дети не входят в планы 35-летнего Прохора, который только строит свою карьеру в шоу-бизнесе. Шаляпин променял «беременную» Цымбалюк на карьеру в Америке, выставив множество фотографий со своего нового места жительства.

Пока Шаляпин разгуливает по Нью-Йорку и «прощается с Россией», Виталина проводит время в Москве. Если певец действительно покончил с работой на Родине, то было бы логично, если бы он взял в новую страну свою возлюбленную. Но нет, в США он отправился в гордом одиночестве.

Вполне вероятно, что новость про беременность стала как кость в горле, и Прохор просто решил эту проблему. Нет девушки, нет проблем. С другой стороны, Виталина сама могла избавиться от него после стольких скандалов на ТВ и раскрытия измен. Прохора и дух простыл, а она ни капле не расстроилась и продолжает, как ни в чем не бывало, вести публичную жизнь.