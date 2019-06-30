Все ради «хайпа» или зачем «Руки-базуки» заявил об удалении имплантов

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В надежде привлечь внимание, «качок» не первый раз заявляет о ликвидации синтола.

21-летний Кирилл Терешин известный под псевдонимами «руки-базуки» и «синтоловый качок» привык к повышенному вниманию общественности. После уколов синтетического масла для искусственного придания мышцам объема и формы Терешин стал объектом для разговоров, обсуждений, осуждений, а для кого-то даже зависти. Несколько месяцев назад Кирилл заявил об удалении имплантов из-за проблем со здоровьем и намерении пойти в спортзал, чтобы накачать свое тело естественным путем. Якобы в доказательство того, что «руки-базуки» удалил синтол, в stories Instagram он выложил видеоролик со шрамом от операции. Однако, в кадре только рука человека и лица совсем не видно. А на других Терешин прикрывается объемным одеялом, под которым крайне сложно понять, как в настоящее время выглядят руки синтолового «бодибилдера».

Заявление об удалении имплантов вызвало волну разнообразных эмоций, однако, подобное заявление Терешин делает не впервые. О предыдущем его «удалении» рассказывали даже в новостях федеральных каналов. Тем не менее, спустя несколько часов после заявления, на странице Кирилла в соцсети снова появлялись фотографии с неизменными «руками-базуками». Судя по всему, Терешин все делает ради «хайпа» — понимает, когда внимание общественности к нему утихает и делает громкое заявление, в надежде, что его популярность только увеличится. Однако, публике уже не так интересно наблюдать за синтоловым «качком» и часть поклонников уже отписалась от его микроблога.