Трое детей против бизнеса: Погребняк мешает жене работать с помощью хакеров

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Спортсмен устал от того, что воспитанием его детей занимаются няни.

Мария Погребняк занимается выпуском фирменной одежды собственного бренда Maria Shatalova, но недавно её планам помешала группа интернет-мошенников. Супруга знаменитого футболиста Павла Погребняка рассказала, что её рабочие аккаунты в соцсетях массово блокируются с последующим требованием выкупа. Судя по всему, сам спортсмен с помощью опытных хакеров мешает жене работать, чтобы та больше времени проводила дома с их тремя сыновьями, беспокоясь об их воспитании и образовании. Мария ранее заявляла, что занятие бизнесом отнимает у неё почти всё свободное время, ведь целыми днями ей приходится находиться в разъездах по фабрикам, складам и швейным мастерским, проверяя качество закупаемой фурнитуры, тканей и прочих материалов. Не сложно догадаться, что Павел Погребняк, вынужденный подолгу отсутствовать дома из-за постоянных тренировок и официальных матчей, вряд ли пребывает в восторге от того, что воспитанием его наследников в большинстве своём занимаются няни, а не их родная мать. Быть может, футболист с детства помнит, каково это расти без внимания любимой матери, ведь его мама работала медсестрой и вряд ли могла проявлять ежедневную заботу над своим чадом. Однако, даже у медсестёр бывают выходные дни, а Мария Погребняк, по всей видимости, слишком увлеклась развитием своего бизнеса, если её собственному мужу пришлось найти столь изощрённые способы вразумить её.

Найм хакеров кажется разумной идеей, ведь с их помощью, вероятно, был предотвращён семейный конфликт. Мария чувствовала бы себя ущемлённой, если бы её супруг лично запретил ей заниматься развитием бизнеса. Кроме того, за восстановление рабочих аккаунтов хакеры потребовали 150 тысяч рублей, повторив блокировку страниц, которые Погребняк создавала заново, пытаясь обмануть мошенников. Тем самым взломщики явно продемонстрировали, что даже после получения выкупа они будут в состоянии и дальше вредить работе её аккаунтов. По всей видимости, футболист ждёт, чтобы у его жены опустились руки, и она вернулась к привычным домашним заботам, окружив любовью и теплом их сыновей. В то же время не стоит исключать, что трое детей спортсмена самолично ополчились против бизнеса матери, наняв команду хакеров, ведь современным подросткам по плечу и не такие задачи.