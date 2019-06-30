Comedy Club не резиновый. Кого «пододвинет» Мартиросян после возвращения на сцену?

Сегодня, 16:00

Слепаков и Харламов рискуют лишиться «нагретого места».

Гарик Мартиросян давно перестал появляться в эфире Comedy Club. Первые годы он был ведущим, затем занял место за столом около площадки для выступлений, а в последнее время и вовсе скрылся за кадром. Теперь Мартиросян играет роль исключительно художественного руководителя комедийного шоу, а его деятельность как резидента сошла на нет.

Этот факт огорчает многих поклонников, которые снова хотят услышать интеллектуальный юмор Гарика. Пока комик ничего не говорит на счет своего триумфального возвращения на сцену, но, судя по последнему видеоролику в социальной сети Instagram, он может готовить для своих зрителей сюрприз.

На видео Гарик играет на гитаре и одновременно поет. Раньше он не выступал с такими номерами, хотя нельзя исключать, что новое творческое решение пришло в его голову внезапно. Но в Comedy Club и так много выступающих, а шоу не резиновое. Некоторые из резидентов появляются на сцене не в каждом выпуске и попросту ждут своей очереди. Если Гарик задумает внести в программу свои номера, то ему придется от кого-то «избавиться». Кого «пододвинет» Мартиросян после возвращения на сцену?

Скорее всего, под удар попадет Семен Слепаков или Гарик Харламов. Оба комика выступают с подобными музыкальными номерами, а однообразие может негативно сказаться на репутации шоу. К тому же, и Семен, и Гарик – весьма эксцентричные личности, доставляющие много проблем. Они то и дело фигурируют в различных скандалах, открыто оскорбляют других звезд и не стесняются своего сквернословия.