«Лишнее срезали и зашили» - В сети высмеяли «секреты» красоты Сябитовой

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Снимком из прошлого Роза выдала в себе «фанатку» пластики.

Главная «сваха» страны Роза Сябитова оконфузилась в Сети. Поводом скандала стало новое фото в аккаунте ведущей. Роза опубликовала серию снимков по мотивам «до и после» со времён университетских лет, где не только показалась во всей красе, но и выдала «секрет» кардинальных изменений внешности.

Как оказалось, точёная фигура и «подтянутое» лицо ведущей попросту последствия регулярных хирургических вмешательств. И как бы Роза не старалась скрыть пластику за «театральным» удивлением неожиданных улучшений внешности, «секреты» Сябитовой высмеяли в Сети.

«Все себе лишнее срезали и зашили»,— иронично отметили «залог успеха» красоты фанаты. Действительно, нельзя не отметить последствия пластики и регулярных походов к косметологу «свахи», однако, возникает вопрос, зачем Сябитова попыталась скрыть «визиты» к хирургу? Не исключено, что на фоне слухов об увольнении с Первого канала ведущая таким образом намеривалась доказать свою «профпригодность» руководству. Тем не менее, в погоне за славой Роза лишь выставила себя на посмешище.