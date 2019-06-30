Целой Госдумы мало: Бузова метит в помощницы Путина

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Мыслящая «по-наполеоновски» ведущая, судя по всему, видит себя только рядом с главным мужчиной страны.

Для многих поклонников Ольги Бузовой остается странным факт того, что девушка после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, так и не нашла ему достойную замену. Вероятно, мыслит ведущая в наполеоновских масштабах, а потому себя видит только с кем-то по-настоящему особенным. Как иначе можно объяснить ее непрекращающуюся лесть в сторону Владимира Путина? Нет ничего зазорного в том, что ей нравится президент России, но с хвальбой в сторону политика она однозначно перегибает, что наталкивает на интересные мысли.

Очередным доказательством этого послужил ее недавний Instagram-пост, в котором она осудила власти Москвы за скрытые камеры наблюдения на дорогах Москвы, которые установлены якобы только ради «более высоких штрафов». Не забыла девушка и про лестный отзыв в сторону президента Путина, который также отмечал необходимость решения этой проблемы.

Предсказания относительно того, что Бузова в будущем обязательно свяжет свою жизнь с политикой — не беспочвенны. Правда, девушке и целой Госдумы мало, потому она и мыслит шире. Девушка прекрасно понимает, что обладает в обществе достаточным весом для того, чтобы претендовать на место сразу рядом с президентом. Ведущая могла бы занять должность советника по культуре и явно метит на этот пост с полной серьезностью. Постоянная лесть в сторону президента лишь доказывает серьезность ее намерений.