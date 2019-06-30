Подруга не волк: Рудковская становится «клоном» Кудрявцевой ради места ведущей

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Заработки продюсера, похоже, сильно упали и ей приходится искать новый доход.

Многие продюсеры не скрывают, что их заработки довольно высоки. Однако доход напрямую зависит от того, каким спросом пользуется их подчиненный. Яна Рудковская успешно продюсирует Диму Билана на протяжении долгих лет, но с каждым годом популярность артиста падает, а вместе с ней и гонорары. Другое дело ведущие, которые все время увеличивают свой доход, становясь более популярными.

Рудковская не понаслышке знает о плюсах работы на ТВ, ведь ее лучшая подруга Лера Кудрявцева, которая зарабатывает именно этим, как и любые друзья, девушки делятся хорошими и плохими эмоциями, ситуациями и мнениями. В общем у Яны и Леры ситуации схожие, только работают с точностью до наоборот. Все связано с тем, что Кудрявцева с каждым днем только увеличивает свой доход, становясь более популярной и получая больше заказов, в отличие от Рудковской, которая зациклившись на Билане, тем самым ухудшая свое материальное положение.

Становится ясно, что Яне необходимо либо искать новый талант, что сделать крайне сложно, либо пойти по стопам подруги и, похоже, она уже сделал выбор. На своей странице в Instagram Рудковская опубликовала фотографию, на которой с трудом можно узнать лицо продюсера. Рудковская в гриме стала похожа на Кудрявцеву. Для чего она это сделала догадаться несложно. Став «клоном» Леры, Яне будет намного проще стать ведущей, ведь многим пришелся по душе образ знаменитой блондинки. Многие подумают, что такими действиями Рудковская может оттолкнуть от себя Кудрявцеву, но в такой ситуации, похоже, что продюсер руководствуется принципами - подруга не волк, в лес не убежит, а вот работа может.