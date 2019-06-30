Так себе продюсер! Униженный Билан откажется от работы с Рудковской

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Дима оказался на грани истерики.

История с перелётом из Сыктывкара, где Билан накануне выступал с концертом под проливным дождём, похоже, окончательно довела певца. В Stories своего Instagram он просто разразился истерическим смехом, когда узнал об изменениях в расписании своего самолёта. Да и сам самолёт, в итоге, сменили тоже. На этом история не закончилась. По всей видимости, это было только её начало.

Но уже с первых кадров Stories, где Билан негодует по поводу внештатной ситуации, сразу приходит на ум: а где же его главный менеджер Яна Рудковская, в компетенции которой разрешение подобных вопросов? Так скоро она не только заработает себе славу «так себе продюсера». А униженный Билан попросту откажется от работы с Рудковской.

Действительно, кому нужен такой продюсер? Когда твой артист вынужден после концерта мчаться в аэропорт, узнать только там новости об отмене рейса, а потом полусонным лежать на кровати в гостиничном номере в неведении, что ему делать: отдыхать или с минуты на минуту готовиться к вылету, так как никакой определённости нет. Кто должен отвечать хотя бы минимально за ту самую определённость в таких организационных вопросах? Разумеется, продюсер певца.

Однако получается, что Рудковской совсем не до Билана. Куда уж там! Только позавчера она отгуляла на дне рождении у Егора Крида, а потом устроила сеанс шопинга по модным бутикам, не преминув похвалиться об этом в соцсетях. Как долго именитый певец будет терпеть подобное отношение к себе? Дружба, как говорится, дружбой, однако профессиональная деятельность — это совсем другое. Так что, возможно, финал этой истории будет печальным для горе-продюсера.