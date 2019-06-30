Григорий - «божий одуванчик». Облысевший Лепс опозорился на концерте

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Артисту, похоже, пора носить парик.

Российский исполнитель Григорий Лепс накануне выступил с концертом для жителей Сочи. В комментариях артист удостоился множества комплиментов — зрители восхищаются невероятным вокалом исполнителя и его мощной энергетикой. Похоже, единственное, что испортило великолепную атмосферу концерта и отвлекало зрителей от пения Лепса — внешний вид артиста, а точнее, его поредевшая прическа. На кадрах из выступления заметно, что волосы у певца в некоторых местах головы настолько редкие, что видны проплешины. Облысевший исполнитель попросту опозорился на своем концерте.

На снимках, которые публикует Лепс в своем аккаунте, лысины практически не видно. А вот на видео с концертов очень даже заметно — вероятно, все дело в сценическом освещении, которое «выставило» шевелюру артиста в не самом лучшем свете.

Григорий — «божий одуванчик» — именно такое выражение приходит на ум при виде поредевших волос Лепса. Пользователи сети так же обратили внимание на лысину исполнителя, заметив, что певцу необходимо что-то делать с этой проблемой, так как облысевшая прическа отвлекает внимание зрителей от его пения. «Пора парик носить», — сделали вывод подписчики.

С проблемой облысения довольно часто сталкиваются мужчины в возрасте старше 50 лет. К слову, Лепсу в июле исполнится 57 лет. Причины возникновения подобной проблемы разнообразные — от гормональных нарушений до различных заболеваний. Что спровоцировало облысение у российского артиста, не известно.