Фадеев «нашаманил»? Темникова распугала фанатов «провальным» концертом

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Разрекламированное инновационное шоу потерпело крах.

Поклонники российской певицы и экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой рассказали правду о ее концерте, который состоялся 28 июня в одном из концертных залов Калининграда. Зрители, которые присутствовали на мероприятии, отметили, что концертный зал был наполовину пустым, и даже на танцполе было много свободного места. Певица много времени уделяла не присутствующим людям, а стоящим на сцене камерам, уверяя, что все концерты выкладывает на своем сайте. Бросала в толпу подарки и даже бутылки с напитком, не опасаясь травмировать своих поклонников. А на лице было максимум макияжа, который ничуть не «поплыл» даже спустя два часа концерта. Темникова распугала фанатов «провальным» концертом и теперь предстоящие выступления исполнительницы рискуют быть еще провальнее.

Несмотря на то, что стоимость билетов была не слишком высокой — от 1500 до 4500 тысяч рублей, поклонники почему-то не захотели приходить на концерт. Судя по всему, причиной неудачного выступления является разыгравшийся скандал, который спровоцировала именно Елена, публично заявив о романтических отношениях певицы Ольги Серябиной и женатого продюсера Макса Фадеева. По ее словам, именно их роман разжег конфликт в группе SEREBRO. Подобное признание могло вывести из себя влиятельного музыканта Фадеева, поэтому можно сделать вывод, что к «провальному» концерту именно он «приложил руку» и «нашаманил», в надежде навредить бывшей подопечной.