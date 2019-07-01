«Люблю курить и материться»: Кудрявцева осрамилась пристрастием к вредным привычкам

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Лера разоткровенничалась с фанатами, по-видимому, ожидая поддержки, но они не оценили тягу телеведущей к вредным привычкам.

Телеведущая Лера Кудрявцева уже давно полюбилась зрителям. Многие фанаты считают, что она интеллигентная, порядочная девушка. Совсем недавно их мнение, касаемо этого, кардинально поменялось.

Кудрявцева опубликовала пост, в котором рассказала о своих жизненных привычках. «Люблю курить и материться», – заявила Лера. Телеведущая сказала, что осознает, что это плохо, но ей это нравится, а морали поклонников ей не нужны. Многие фанаты девушки не оценили пристрастие Кудрявцевой к вредным привычкам, и она тем самым осрамилась. «А казалось, интеллигентная женщина! Разочаровали, Лера», «Не подумали, какой пример детям подадите?», «Зачем рассказывать такие вещи? Лучше бы постыдились», ¬– набросились на Леру пользователи.

Также многие фанаты засыпали Леру вопросами, курила ли она во время беременности, на что она дала отрицательный ответ. Стоит отметить, что кроме злопыхателей было немало и тех, кто поддержал Кудрявцеву, сказав, что сами имеют такие вредные привычки и отлично понимают ее.