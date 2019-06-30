Настоящая «ВИА Гра»! Надежда Мейхер поразила Сеть отсутствием пластики

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Точёная фигура и «свежее» лицо — певице позавидует любая супермодель.

Долгие годы Надежда Мейхер-Грановская буквально сводила с ума фанатов «манящей» внешностью, однако, как оказалось, после ухода из «ВИА Гры» певица стала только изысканней. Так, в Instagram «темненькая» из группы опубликовала новый снимок, где поразила Сеть отсутствием пластики. На фото 37-летняя Мейхер позирует в гримёрке после очередного выступления. К слову, даже слегка поплывший макияж не испортил настоящую красоту певицы. Настоящая «ВИА Гра»! Надежда до сих пор может похвастаться красотой и молодостью.

«Эталон женственности и сексуальности», «Как вино, с годами только лучше», «Очень красивая», — буквально осыпали Надежду комплиментами фанаты в комментариях. Действительно, в свои 37 лет артистка может похвастаться не только идеальными формами, но и «подтянутым» лицом без единого хирургического вмешательства. И хотя, очевидно, «свежесть» кожи и отсутствие морщин у Мейхер не обошлись без рук профессионального косметолога, тем не менее, естественной красоте певицы может позавидовать любая супермодель.